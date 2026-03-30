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ELECTRIC BUSES VHH HAMBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2026 : 50.000.000 €
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10/04/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRIC BUSES VHH HAMBURG
Zugehörige Pressemitteilungen
Über eine Milliarde Euro für Hamburgs Zukunft: Europäische Investitionsbank finanziert Hamburgs Energie- und Verkehrswende

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2026
20250209
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTRIC BUSES VHH HAMBURG
VERKEHRSBETRIEBE HAMBURG-HOLSTEIN GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 337 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of (i) the reconstruction and expansion of the existing depot Schenefeld including instalment of charging equipment for electric vehicles, and (ii) the acquisition of 120 standard electric buses (12m length), 52 articulated electric buses (18m length) and 16 small electric buses (6.8m length).

The project is expected to have a positive environmental impact and reduce greenhouse gas, as it will improve public transport services and therewith maintain or increase the modal share of public transport. Moreover, it is expected to improve the quality and attractiveness of public transport services which facilitate access to employment, education and urban services, and enhance an already affordable mobility solution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacturing of the new electric buses does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU amended by the EIA Directive 2014/52/EU as it is not listed in the Annexes of the EIA Directive. Therefore, no environmental impact assessment (EIA) is required for rolling stock. Arrangements for the scrapping of the replaced rolling stock will be further assessed during appraisal. For the Depot works, based on a risk-based approach as defined in the EIB Group Environmental and Social Policy, the requirements of the EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be checked during appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact and reduce greenhouse gas (GHG) emissions because it will improve public transport services and therewith maintain or increase the modal share of public transport.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project have been tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
30 März 2026
12 Mai 2026
Weitere Unterlagen
10/04/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRIC BUSES VHH HAMBURG
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRIC BUSES VHH HAMBURG
Datum der Veröffentlichung
10 Apr 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
258996163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250209
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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