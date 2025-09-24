Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2025 : 500.000.000 €
Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2025
20250062
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COMMERZBANK GROWTH FOR ENERGY
COMMERZBANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a line-by-line guarantee agreement with Commerzbank AG for up to 50% of their risk exposure, building on the Growth4Midcap (G4M) guarantee concept. Sub-loans will finance electricity and energy infrastructure (district heating and electrical grid expansion) or public water and telecommunication infrastructure.

The guarantee will enable projects in the sector of electricity and energy infrastructure (district heating and electrical grid expansion) and/or water and telecommunication infrastructure in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 September 2025
12 November 2025
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

