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HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2025 : 10.000.000 €
10/06/2025 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
Übergeordnetes Projekt
FLOODS EMERGENCY RECOVERY AND RESILIENCE LE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2025
20240805
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will finance the reconstruction following the severe floods in Austria, as well as preventive measures to enhance flood resilience against future floods, of small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and public sector entities (PSEs).

The aim is to finance small/medium projects carried out by the final beneficiaries.

Additionality and Impact

This MBIL will be the second project under the Floods Emergency Recovery and Resilience Lending Envelope (Serapis 2024-0662) and it will finance preventive measures to enhance flood resilience against future floods, as well as reconstruction works following the severe flood events in Austria in September 2024.


The operation will contribute to EU and national policy objectives, and the intervention will thus generate positive environmental externalities and increase resilience against future climate shocks, particularly floodings. The operation foresees that 75% of the investment volume will be dedicated to Climate Action projects, and more particularly Climate Adaptation.


The Promoter will use the funding to provide loans in favour of PSEs, SMEs and MidCaps which will help them to access finance in a difficult economic environment.


The EIB's financial contribution includes the possibility of flexible drawdowns, long grace periods and fixed interest rate periods, as well as no requirements for complementarity. In terms of non-financial contribution, the EIB will support the intermediary in building and strengthening its capacity to finance climate adaptation projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance" procedures. A detailed assessment of the Promoter's E&S procedures and capacity acc. to the Standard 11 standards still needs to be carried out.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
28 März 2025
10 Juni 2025
Weitere Unterlagen
05/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
FLOODS EMERGENCY RECOVERY AND RESILIENCE LE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241883421
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240805
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
Andere Links
Übersicht
HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
Datenblätter
HYPO NOE FLOOD EMERGENCY RECOVERY MBIL
Übergeordnetes Projekt
FLOODS EMERGENCY RECOVERY AND RESILIENCE LE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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