MALAGA SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING III

Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
This investment loan will finance the construction of up to 312 new social and affordable rental housing units in Malaga, designed to meet high energy efficiency standards. The project also includes the development of necessary urban infrastructure and related ancillary areas.
By increasing the availability of adequate and affordable housing, the project is expected to enhance the quality of life of residents, particularly those in middle- and low-income groups. Furthermore, it will contribute to fostering greater social inclusion and cohesion within the community. The Project is therefore considered eligible under Article 309, point (a), as it supports the development of less-developed regions, and under point (c), as it serves a common interest
Where and if applicable and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group's Environmental and Social Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Water Framework Directive 2000/60/EC, as amended, will be checked during appraisal.
The Promoter shall ensure that contracts for implementation of the Project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, for contracts above the threshold: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.