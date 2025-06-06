Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

DLL L4SME AND BIOECONOMY

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 20.000.000 €
Niederlande : 20.000.000 €
Polen : 35.000.000 €
Deutschland : 35.000.000 €
Frankreich : 35.000.000 €
Italien : 35.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/07/2025 : 20.000.000 €
2/07/2025 : 20.000.000 €
2/07/2025 : 35.000.000 €
2/07/2025 : 35.000.000 €
2/07/2025 : 35.000.000 €
2/07/2025 : 35.000.000 €
2/07/2025 : 70.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/07/2025
20240757
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DLL L4SME AND BIOECONOMY
AGCO FINANCE BV,AGCO FINANCE NV,AGCO FINANCE SAS,AGCO FINANCE SP ZOO,DE LAGE LANDEN FINANS AB,DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV,DE LAGE LANDEN LEASING,DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA SA,DE LAGE LANDEN LEASING SAS,DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTION SRL,DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS SLU,DE LAGE LANDEN VENDORLEASE BV,DLL LEASING DAC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps with a strong focus towards sustainability and bioeconomy.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 Juni 2025
2 Juli 2025

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen