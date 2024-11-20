SBCI - LOAN FOR SMES

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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation will support small and medium sized businesses (SMEs) as well as mid-caps in Ireland, by providing finance to SBCI and other non-bank lenders (leasing companies, asset financiers, credit unions) in the country.
The aim is to support eligible small/medium projects carried out by the target beneficiaries.
SBCI's objective is to support SMEs and Midcaps (up to 30%) in Ireland to invest, innovate and to scale with this new financing. SBCI provides loans to financial sub-intermediaries, which on-lend the EIB funding as loans directly to eligible companies in Ireland. Financial sub-intermediaries may also include non-bank lenders (e.g. leasing companies, asset financiers, etc.) which often have limited access to favourable long-term funding otherwise. Specifically, these intermediaries shall be incentivised to lend to SMEs and VSMEs (Very Small and Medium Enterprises), the backbone of the Irish economy.
By providing dedicated funding via this EIB loan to various SME-financiers, SBCI pursues the objective of deepening the financial market in Ireland, which is highly concentrated across three commercial banks. In addition, the provision of this EIB-operation can provide lenders with certainty around the availability of long-term finance. Enabling lenders to lend to borrowers at longer tenors can help to alleviate the tenor constraints which limit long-term investment by SMEs and VSMEs.
The operation targets 2% CAES (Climate Action and Environmental Sustainability) contribution in line with the applicable standard for Loan for SMEs.
The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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