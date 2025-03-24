VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
The project, procured as Public Private Partnership (PPP) by the City of Vienna, will finance the design, build, finance and maintenance of the Central Vocational School (ZBG) located in Seestadt Aspern, in the 22nd district of the city. The new school will provide over 48,000sqm of modern facilities, including laboratories and classrooms for vocational education and training.
The objective is to merge all seven vocational schools in Vienna into a single campus, promoting spatial and organisational synergies among currently distinct entities.
Educational facilities are not specifically mentioned in the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU), although the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The EIB will further verify during appraisal whether the project is subject to an EIA.
The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter is a contracting authority within the meaning of the EU Public Procurement Directive 2014/24/EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.