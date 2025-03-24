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VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG

Unterzeichnung(en)

Betrag
91.147.795,27 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 91.147.795,27 €
Bildung : 91.147.795,27 €
Unterzeichnungsdatum
1/04/2025 : 2.976.374,81 €
1/04/2025 : 88.171.420,46 €
Andere Links
Related public register
26/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 April 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/04/2025
20240373
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG
STADT WIEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 97 million
EUR 194 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, procured as Public Private Partnership (PPP) by the City of Vienna, will finance the design, build, finance and maintenance of the Central Vocational School (ZBG) located in Seestadt Aspern, in the 22nd district of the city. The new school will provide over 48,000sqm of modern facilities, including laboratories and classrooms for vocational education and training.

The objective is to merge all seven vocational schools in Vienna into a single campus, promoting spatial and organisational synergies among currently distinct entities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Educational facilities are not specifically mentioned in the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU), although the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The EIB will further verify during appraisal whether the project is subject to an EIA.

The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter is a contracting authority within the meaning of the EU Public Procurement Directive 2014/24/EU.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 März 2025
1 April 2025
Weitere Unterlagen
26/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
240609322
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240373
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/04/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG
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Übersicht
VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG
Datenblätter
VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen