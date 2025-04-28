EFL LOAN FOR SMES AND MIDCAPS VII

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation will support the intermediary in financing investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Poland. A dedicated window will specifically target Climate Action & Environmental Sustainability investments.
The aim is to finance small/medium projects carried out by the target beneficiaries.
The proposed operation supports the financing of small and medium scale projects undertaken by SMEs and MidCaps in Poland. As such, it falls under the scope of EU objectives through its contribution to job creation and to increased competitiveness and productivity of SMEs and MidCaps. Moreover, at least 10% of the resulting investments will be dedicated to Climate Action & Environmental Sustainability sub-projects, which will accelerate not only the Promoter's green transition but will also contribute to the "greening" of the Polish economy. Building on the Intermediary's strong track record and long-standing experience, it is expected that the EIB funds will be utilised in an efficient and timely manner. Thanks to the EIB's financial contribution, the Intermediary will be able to provide financing to final beneficiaries at improved conditions, including in cohesion regions (c. 82%). Other elements of the EIB contribution are the customisation of repayment terms and a strong signalling effect in particular for green financing, that may help crowd-in additional financing at EFL level.
The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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