ABN AMRO L4SME II

The Operation aims to alleviate financial constraints for SMEs and Mid-Caps in the Netherlands, particularly those seeking to invest in CA&ES. It reinforces the EU's European Green Deal and the EIB's climate strategy. Part of the supported SMEs & Mid-Caps is expected to be in Dutch Cohesion (Transition) areas. The Project makes a very good policy contribution as it addresses constraints in access to finance for SMEs & Mid-Caps. The Project's quality and results are very good driven by the intermediary's capacity and soundness, the project's ambition to enhance access to finance for final beneficiaries as well as the expected employment sustained through the financing.





EIB's facility provides financial benefit and a maturity aligned with the targeted sub-loans. The EIB's involvement in the operation sends a positive signal to the market on the need to support CA&ES investments as part of the sustainability transition, which may crowd in additional financing.



