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KOA HEALTH (IEU LS)

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 18.000.000 €
Dienstleistungen : 18.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2024 : 18.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOA HEALTH (IEU LS)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2024
20240087
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KOA HEALTH (IEU LS)
KOA HEALTH LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 18 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Koa Health is a provider of B2B mental healthcare digital solutions to employers, health plans/payers as well as healthcare services.

The aim is to support the continued development and market access of KOA Care 360, a comprehensive hybrid solution to mental healthcare. This product combines digital features with the assistance of clinicians to deal with the growing demand of mental healthcare and the lack of available clinicians, ultimately providing employees and payers a more personalised solution depending on their needs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development activities carried out by the promoter and its partners in existing facilities without changing their already authorised scope. The related RDI activities do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU). Full environmental details will be verified during appraisal.

The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 November 2024
28 November 2024
Weitere Unterlagen
03/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOA HEALTH (IEU LS)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOA HEALTH (IEU LS)
Datum der Veröffentlichung
3 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214052410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240087
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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03/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOA HEALTH (IEU LS)
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KOA HEALTH (IEU LS)
Datenblätter
KOA HEALTH (IEU LS)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen