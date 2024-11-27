KOA HEALTH (IEU LS)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
Koa Health is a provider of B2B mental healthcare digital solutions to employers, health plans/payers as well as healthcare services.
The aim is to support the continued development and market access of KOA Care 360, a comprehensive hybrid solution to mental healthcare. This product combines digital features with the assistance of clinicians to deal with the growing demand of mental healthcare and the lack of available clinicians, ultimately providing employees and payers a more personalised solution depending on their needs.
The project concerns investments in research and development activities carried out by the promoter and its partners in existing facilities without changing their already authorised scope. The related RDI activities do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU). Full environmental details will be verified during appraisal.
The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.