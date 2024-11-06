NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project will support the promoter's research, development and innovation (RDI) investments in a wide range of semiconductor products in the area of Automotive, IoT, Mobile, and Communication Infrastructure. RDI investments will focus in particular on microcontrollers, application processors, communication processors, connectivity chipsets, analogue and interface devices, RF power amplifiers, security controllers and sensors.
The aim is to develop next generation of semiconductor devices and solutions. RDI investments will contribute to build state-of-the-art European chip ecosystem and will involve investment in five EU countries.
With the financing of this project, the bank supports the promoter to implement a sustainable European semiconductor RDI programme aiming at exploring new technological niches where EU can develop lasting competitive advantages and secure a technological edge over other regions. Consequently, it also supports the EU Chips Act whose scope is to strengthen the semiconductor market in the EU to ensure a secure and competitive supply of chips. The project also further advances knowledge spillovers within the sector and enhances the creation of skilled workers in the semiconductor industry. Demand for skilled labour is already high and could easily rise in the next decade.
Semiconductor RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EC (as amended by EIA Directive 2014/52/EU).
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.