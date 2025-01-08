BFCM SME AND MIDCAP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of an intermediated Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) (at least 70%) and mid-caps.
The aim is to support SMEs and mid-caps' investments, also with the purpose of promoting Climate Action and Environmental Sustainability projects (at least 40%).
The intermediated operation will support French SME and Midcaps. The proposed operation targeting a minimum 40% climate action and environmental sustainability priority objective will contribute to the EIB Climate Strategy by boosting investments aimed at tackling Climate Change and by increase its awareness. In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (cohesion area) is marked considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel. Lastly, the operation will address the market failure of access to finance, arising from informational asymmetries (adverse selection, moral hazard) between small and medium-sized businesses and lenders/investors. Indeed, informational asymmetries tend to pose more severe problems for SMEs than for larger companies. Generally, there is an intrinsically higher risk associated with small-scale activities, the competitive environment is more uncertain and rates of return and failure tend to be higher. Among others, the above-mentioned features lead to a sub-optimal situation for companies such as the final beneficiaries in obtaining cost-effective, long-term funding. The intermediary is financially sound and has long track record of implementing EIB products and allocating.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.