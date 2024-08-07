SABADELL ENHANCED SUPPORT SMES&MIDCAPS ABS II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists in the purchase of a mezzanine tranche of a true-sale securitisation to stimulate lending to small, medium sized businesses and midcaps. This is a sub-operation presented under the EU Programme Loan for ABS Operations (2022-0538).
The Multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) to Banco de Sabadell aims to support investments promoted by the target beneficiaries.
The operation will help address the working capital, liquidity needs, and investment constrains of SMEs and Midcaps in Spain during a period of economic uncertainty. The challenges faced include elevated interest rates, core inflation, subdued domestic consumption, energy security issues and the ongoing war in Ukraine.
The economic impacts are widespread, as value-chains have been disrupted and consumer demand has slowed down. SMEs and Midcaps are facing financial stress and bankruptcies and without addressing their short-term liquidity and investment needs, the adverse economic effects could be long-lasting
The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less developed regions and point (c) common interest.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.