Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LUZARO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/02/2025 : 25.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Luzaro fördern erneut kleine und mittlere Unternehmen im Baskenland mit 100 Mio. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/02/2025
20230917
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LUZARO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS III
LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists in a loan to support the intermediary in financing small and medium-sized enterprises and mid-caps in Spain, mainly located in the Basque Country.

The aim is to finance small/medium projects carried out by the target beneficiaries.

Additionality and Impact

The operation will help address the working capital, liquidity needs, and investment constrains of SMEs and Midcaps in Spain during a period of economic uncertainty. The challenges faced include elevated interest rates, core inflation, subdued domestic consumption, energy security issues and the ongoing war in Ukraine.

The economic impacts are widespread, as value-chains have been disrupted and consumer demand has slowed down. SMEs and Midcaps are facing financial stress and bankruptcies and without addressing their short-term liquidity and investment needs, the adverse economic effects could be long-lasting. The proposed operation is thus eligible under paragraph (c) of Article 309 (common interest) of the EU Treaty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
3 Dezember 2024
21 Februar 2025
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Luzaro fördern erneut kleine und mittlere Unternehmen im Baskenland mit 100 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Luzaro fördern erneut kleine und mittlere Unternehmen im Baskenland mit 100 Mio. Euro
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen