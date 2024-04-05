CSOB LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER OBJECTIVES

The operation predominantly addresses market failure in terms of access to finance constraints faced by SMEs and Midcaps in the Czech Republic. Furthermore, the finance unlocked by the EIB benefits cohesion areas (80%, of which two-thirds attributed to Less Developed regions) and thus helps reduce regional disparities as per the EU's cohesion policy. Implementation is handled by an intermediary that has in-depth experience with implementing EIB products through a network of branches in the targeted regions.





The contribution to climate action of 20% is significant and aligned with the EIB's Climate Action Strategy. The operation likewise sustains employment in the targeted areas. The EIB contribution to the success of the intermediary rests on longer maturity and signalling effect that may help crowd in additional financing.