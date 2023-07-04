BCP LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists in a linked risk-sharing operation (own-resources; full delegation) to support mid-caps in Portugal across all EIB's eligible sectors.
- Market gap / sub-optimal investment situation: The operation is launched to support the ongoing recovery of the Portuguese economy in the aftermath of the COVID-19 pandemic, followed and exacerbated by the war in Ukraine that affected Portuguese small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps, which have above EU-average structural weight in the national economy and are more vulnerable to economic downturns compared to larger corporates. - Project acceleration: The quick mobilisation of financing for corporates is strategic to ensure that companies continue to have liquidity to operate and contribute to the country's productive capacity for goods and services. - Employment: The operation will contribute to the preservation and creation of employment in a still unstable phase of the economic cycle. - Financial Support to Midcaps: The operation addresses the EIB objective of providing financial support to mid-caps, allowing for competitive and flexible financing. Cohesion: Around 64% of the operation is expected to benefit Midcaps located in cohesion priority regions.
The EIB will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.
The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.