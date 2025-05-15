Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - ZEMEN BANK

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Äthiopien : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/01/2026 : 20.000.000 €
Link zum projekt
Datenblätter
Andere Links
Übersicht
Related public register
20/05/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - ZEMEN BANK
Übergeordnetes Projekt
GREEN AFRICAN AGRICULTURE VALUE CHAIN GA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Februar 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/01/2026
20230690
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZEMEN BANK SC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists in an intermediated loan to Zemen Bank to on-lend to exporting small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Ethiopia with a particular focus on projects related to agriculture, climate action and environmental sustainability. Additionally, the operation will also support projects promoting gender equality and women economic empowerment in line with the 2X challenge criteria.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.

Additionality and Impact

The operation aims to support primarily projects in the agriculture sector, one of the drivers of the Ethiopian economy, by way of senior loans up to an aggregate amount of EUR 20m through Zemen Bank. The loans will target private enterprises namely SMEs (min. 80%) and Mid-Caps (max. 20%), with complementary targets on climate action and environmental sustainability (min 30%) and gender objectives in line with the 2X challenge criteria (min 30%).

The operation will address several market failures, namely: i) imperfect/asymmetric information that agri- SMEs are confronted when applying for finance; ii) environmental externalities (e.g., through promotion of organic farming) and iii) climate externalities (e.g., reduction of GHG emissions through energy efficiency improvements).

The operation is aligned with the EU's external action, the NDICI that among others promotes the support of SMEs. The project will support the objectives of the Global Gateway, which aims to support Africa for improved agri-food systems, biodiversity, climate resilience, adaptation and sustainable growth. The proposed operation is expected to advance several Sustainability Development Goals (SDGs).

EIB contribution will also be highly additional in (i) providing long term loans up to 12 years in EUR or USD to local SMEs, (ii) mobilizing technical assistance to strengthen the promoter's implementation capacities and (ii) crowding-in other development finance institutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 Mai 2025
7 Januar 2026
Weitere Unterlagen
20/05/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - ZEMEN BANK
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
GREEN AFRICAN AGRICULTURE VALUE CHAIN GA
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Datum der Veröffentlichung
20 May 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241049309
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230690
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Äthiopien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
