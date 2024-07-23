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AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2024 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Februar 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2024
20230664
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
TIROLER SPARKASSE BANKAKTIENGESELLSCHAFT INNSBRUCK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will finance new social and affordable housing units in the Austrian State of Tirol. It will include a 25% climate action and environmental sustainability (CAES) component.

Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

Additionality and Impact

The Project comprises the construction of some 750 new social and affordable housing units, contributing to the promotion of Integrated Urban Development across the Tyrol Federal State. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and will facilitate the development of sustainable communities, while contributing to the promotion of social mix and addressing the high demand for social housing in cities in the region. It will contribute to a more balanced local residential market along with a larger housing supply in cities across Tyrol Federal State, thereby addressing the existing need stemming from low and middle-income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering a long maturity at attractive financing costs, needed to keep rent levels low.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
23 Juli 2024
24 Juli 2024
Weitere Unterlagen
25/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
210675727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230664
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
25/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
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Übersicht
AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen