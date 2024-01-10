KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES

The operation supports the EU's and Bank's priority in the energy sector and the EIB's climate action objectives through the development of new buildings with the highest energy performance, and the implementation of energy efficiency projects and small-scale integrated renewable energy in residential buildings by individuals, homeowners associations (HOA) and developers. The project will support the FI's development of a new product specifically targeted to segments that are currently underserved: a top-up to existing mortgages for the renovation of residential properties by individuals.





The Spanish National Energy Climate Plan (NECP) sets out ambitious targets in building renovations until 2030. Until now, building renovation activity in Spain has been very low, in comparison with other countries. In addition to the reduction of carbon and air pollution externalities - a social benefit which is not fully internalised by private investors





EE projects in buildings and SMEs suffer from relatively high transaction costs due to their fragmentation and small size. The consequence is sub-optimal financing flows into EE investments. The EIB involvement in this project will help to correct this sub-optimal investment situation.





The additional lending capacity provided through the EIB's intervention will generate positive effects on investments from the availability of longer term financing at lower financing costs in a challenging environment.