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KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 300.000.000 €
Stadtentwicklung : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/01/2024 : 300.000.000 €
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14/03/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Kutxabank fördern Energieeffizienz in Spanien mit 600 Mio. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Februar 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/01/2024
20230579
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES
CAJASUR BANCO SAU,KUTXABANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will support green projects in Spain to be carried-out by private individuals, small and medium sized enterprises as well as mid-caps.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries investing in energy efficiency projects in existing and new buildings.

Additionality and Impact

The operation supports the EU's and Bank's priority in the energy sector and the EIB's climate action objectives through the development of new buildings with the highest energy performance, and the implementation of energy efficiency projects and small-scale integrated renewable energy in residential buildings by individuals, homeowners associations (HOA) and developers. The project will support the FI's development of a new product specifically targeted to segments that are currently underserved: a top-up to existing mortgages for the renovation of residential properties by individuals.


The Spanish National Energy Climate Plan (NECP) sets out ambitious targets in building renovations until 2030. Until now, building renovation activity in Spain has been very low, in comparison with other countries. In addition to the reduction of carbon and air pollution externalities - a social benefit which is not fully internalised by private investors


EE projects in buildings and SMEs suffer from relatively high transaction costs due to their fragmentation and small size. The consequence is sub-optimal financing flows into EE investments. The EIB involvement in this project will help to correct this sub-optimal investment situation.


The additional lending capacity provided through the EIB's intervention will generate positive effects on investments from the availability of longer term financing at lower financing costs in a challenging environment. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
10 Januar 2024
31 Januar 2024
Weitere Unterlagen
14/03/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Kutxabank fördern Energieeffizienz in Spanien mit 600 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184560790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230579
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES
Datenblätter
KUTXABANK GREEN ENERGY MORTGAGES
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Spanien: EIB und Kutxabank fördern Energieeffizienz in Spanien mit 600 Mio. Euro

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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