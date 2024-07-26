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URBANSPORTS (IEU FT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 12.400.000 €
Deutschland : 21.600.000 €
Dienstleistungen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2024 : 6.000.000 €
31/07/2024 : 12.400.000 €
31/07/2024 : 21.600.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB genehmigt 100 Mio. Euro für Wohnungsbau und Klimaanpassungen in Loures
Übergeordnetes Projekt
TECHEU FUTURE TECH (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2024
20230511
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
URBANSPORTS (IEU FT)
URBAN SPORTS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Urban Sports Club (USC), a German Sportstech scale-up, has developed a digital platform that provides access to fitness studios, sports classes, wellness and health activities in an extensive network of partner facilities all in one membership. The project aims primarily to support the Company in stepping up their technology and product development capabilities, notably in Germany and Spain, where USC plans to set-up an important Tech hub.

The project aims primarily to support the Company in stepping up their technology and product development capabilities, notably in Germany and Spain. A sizable investment effort (1/3) is expected to take place in Valencia, Spain, qualified as cohesion region, to support the set-up a local Technology Hub.

Additionality and Impact

The operation is in line with the InvestEU objectives of research development and innovation, the eligible area as per Annex II of the InvestEU Regulation is:

1. The development, deployment and scaling-up of digital technologies and services, especially digital technologies and services, including media, online service platforms and secure digital communication, that contribute to the objectives of the Digital Europe Programme, in particular through:

(a) Artificial intelligence ;

(c) Cybersecurity ;

(f) Advanced digital skills;

(i) Other advanced digital technologies and services.


The funding of this project eases financial constraints for innovative and high-growth companies which arise from information asymmetries and of the market potential of their innovation.

The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The activities included in the scope are not expected to have any relevant environmental impact.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
26 Juli 2024
31 Juli 2024
Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBANSPORTS (IEU FT)
Datum der Veröffentlichung
20 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178584858
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230511
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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