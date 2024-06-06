FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT ITALY (FONOI)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project concerns the rollout of a FTTH broadband network in Italy. The implementation will take place in the period 2023-2025.
The aim is to deploy and operate a fibre optic network connecting business areas of Italy on a wholesale basis. This will bring a significant uplift in the provision of broadband services on an open access basis. The long-term target is to connect industrial premises with very high capacity broadband access line.
The project contributes to the Public Policy Goal Innovation, Digital and Human Capital (Digital Infrastructure) and horizontal objective Economic and Social Cohesion. The project will lead to the deployment of innovative and secure telecommunication technologies and thus generate positive externalities by enabling more users to benefit from improved and safe access to advanced broadband services and fostering innovation throughout different sectors of the economy. This provides basis for enhanced productivity and competitiveness leading to economic returns to society that exceed those to the private investor.
EIB financing shall help to diversify borrower's capital structure and so raise its profile with other financial institutions. The pricing advantage offered by EIB shall reduce the company's interest expense therefore allowing for greater proportion of its revenues to be directed to the network roll out.
Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.