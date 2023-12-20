ICCREA LOAN FOR INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists in a purchase of part of ICCREA covered bond issuance.
The transaction aims to enhance access to finance to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy. 25% of the operation supports innovation to foster sustainable economic growth.
The project supports the financing of small-scale investments carried out by SMEs and Midcaps in Italy. Up to 25% of the facility will be dedicated to SMEs making small-scale investments contributing towards R&D and to innovative SMEs also in the framework of the New Sabatini law and Transizione 4.0 National Plan launched by the Italian government to foster the competitiveness of Italian SMEs. The uncertainties in the global economy due to the pandemic, the war in Ukraine, inflation, the energy crisis, and rising interest rates have exacerbated the difficulties that SMEs and Mid-caps and especially innovative companies experienced in accessing cost-effective, long-term finance, a well-known market failure. By generating additional lending capacity, the proposed operation supports investments in capacity expansion, productive assets and innovation undertaken by SMEs and Mid-Caps in Italy. Hence, the project improves SMEs' and Mid-caps' access to finance and access to innovation finance. These features together contribute to maintaining existing jobs, creating new jobs, and sustaining growth. The Financial Intermediary is specialized in SME finance, has a wide network and thereby ensures high market reach for EIB financing.
The EIB involvement is expected to generate positive effects, mainly in terms of availability of long term loans to SMEs and/or overall financing costs, which will be particularly appreciated by SMEs beneficiaries. The additional lending capacity provided through the EIB's intervention will generate positive effects on investments from the availability of long term financing and of overall lower financing costs.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.