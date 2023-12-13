Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The operation consists of an equity participation in Vinci Capital Partners IV (the ´Fund´), a generalist, closed ended private equity fund targeting investments in Brazilian companies to support their growth.
The operation consists of an equity participation in Vinci Capital Partners IV (the 'Fund'), a generalist closed-ended private equity fund focusing on Brazil. The Fund's investment thesis consists mainly in acquiring majority stakes in companies to support their growth strategies. The Fund will prioritize opportunities in the following sectors: (i) Healthcare, (ii) Education, (iii) Technology, media, and telecommunications (Digitalization), (iv) Financial and Business services, and (v) Consumer Goods & Retail. These sectors are aligned with the Global Gateway core investments priorities. The proposal is expected to support several Sustainable Development Goals (SDGs), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education) and SDG 5 (Gender Equality).
The proposed operation consists of an equity participation in Vinci Capital Partners IV (the 'Fund'), a generalist closed-ended private equity fund focusing on Brazil. The Fund's investment thesis consists mainly in acquiring majority stakes in companies to support their growth strategies. The Fund will focus on (i) Healthcare, (ii) Education, (iii) Technology, media, and telecommunications (Digitalization), (iv) Financial and Business services, and (v) Consumer Goods & Retail. Those sectors are aligned with the Global Gateway core investments priorities.
The proposal is expected to contribute to EIB objectives outside the EU for private sector development and job creation.
The proposal is expected to support several Sustainable Development Goals (SDGs), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education) and SDG 5 (Gender Equality).
The support of EIB is deemed fundamental for the Fund Manager to continue supporting Brazilian companies seeking to growth and create jobs in the country. Thanks to EIB, the Fund Manager has decided to commit to the 2X Challenge and EIB´s contribution is considered key due to the Bank´s leadership in gender equality.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
The fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.