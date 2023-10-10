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BIOHOPE (IEU TI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2023 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOHOPE (IEU TI)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2023
20230332
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIOHOPE (IEU TI)
BIOHOPE SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR HUMAN HEALTH SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 34 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Company dedicated to the development of precision medicine in-vitro diagnostic tools for chronic inflammatory conditions

The loan will finance the research and development (R&D) investments to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to the medical market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
10 Oktober 2023
20 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
14/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOHOPE (IEU TI)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOHOPE (IEU TI)
Datum der Veröffentlichung
14 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
173983648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230332
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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14/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOHOPE (IEU TI)
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen