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TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2024 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/07/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Übergeordnetes Projekt
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2024
20230331
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
TOUAX RAIL LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 111 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the acquisition of approximately 900 freight railcars to be leased for rail operations across Europe.

Through the renewal and expansion of the stock of railcars in Europe and the growth of the lessors market, the project contributes to expand the electric rail freight transport services. It will help lower CO2 emissions in the transport sector and enable more efficient supply chains, savings on logistic costs for clients as well as reducing external costs of transport.

Additionality and Impact

Through the renewal of the obsolete stock of railcars in Europe and the growth of the lessors market, the project contributes to expanding electric rail freight transport services, thus enabling more efficient supply chains, savings on logistic costs for clients as well as reducing external costs of transport. This will increase the competitiveness of rail freight and contribute to sustainable growth and employment in Europe in line with the EU Green Deal objectives.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will increase the competitiveness of rail freight and contribute to sustainable growth and employment in Europe in line with the EU Green Deal objectives.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company, not subject to the EU rules on public procurement or concessions.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
31 Oktober 2024
20 Dezember 2024
Weitere Unterlagen
01/07/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
189612381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230331
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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01/07/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
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Übergeordnetes Projekt
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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