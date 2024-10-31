TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project will finance the acquisition of approximately 900 freight railcars to be leased for rail operations across Europe.
Through the renewal and expansion of the stock of railcars in Europe and the growth of the lessors market, the project contributes to expand the electric rail freight transport services. It will help lower CO2 emissions in the transport sector and enable more efficient supply chains, savings on logistic costs for clients as well as reducing external costs of transport.
Through the renewal of the obsolete stock of railcars in Europe and the growth of the lessors market, the project contributes to expanding electric rail freight transport services, thus enabling more efficient supply chains, savings on logistic costs for clients as well as reducing external costs of transport. This will increase the competitiveness of rail freight and contribute to sustainable growth and employment in Europe in line with the EU Green Deal objectives.
The project will increase the competitiveness of rail freight and contribute to sustainable growth and employment in Europe in line with the EU Green Deal objectives.
The promoter has been assessed by the EIB as a private company, not subject to the EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.