GREECE LOAN FOR ENTREPRENEURSHIP & SOCIAL IMPACT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to acceptable banks operating in Greece providing loans to eligible small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps in Greece.
The aim is to enhance access to finance for the eligible target beneficiaries to cover mainstream working capital and investment financial needs. An additional focus will be on projects undertaken by companies that support youth employment and women empowerment in the workplace.
The operation addresses the constrained access to finance for SMEs and Midcaps in Greece, which stems from the market failure of asymmetric information. On top of this, the operation shall aim to support social inclusion by targeting companies that promote youth employment and the economic empowerment of women at workplace.
To achieve this, the operation shall be open to all eligible banks operating in Greece and co-operation shall be sought with all major ones that are repeat EIB borrowers with long and well-established track-record in the implementation and reporting of EIB products.
Enhancement of access to finance for final beneficiaries and improvement of financing conditions for them shall be achieved through the transfer of financial advantage deriving from the EIB funding, longer tenor of sub-loans, complementary portfolio and the competition amongst intermediaries. In turn, improved access to finance shall contribute towards companies' improved viability and competitiveness, also serving to maintain and create new jobs.
Therefore, the EIB's contribution in the project is notable. The financial contribution is based on longer maturity not easily accessible in the market for the targeted intermediaries, whereas the non-financial contribution entails crowding in of other private financiers, as EIB's participation sends a signalling effect to the market by reducing risk perceptions.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.