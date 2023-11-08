RURAL DEVELOPMENT 2023-27 HU

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Wasser, Abwasser - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
The Framework Loan will co-finance investment schemes supported by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) within the Hungarian Common Agricultural Policy Strategic Plan (CAP SP) under the 2023-2027 EU funds programming period.
The aim is to further improve the sustainable development of farming, food production and rural areas. It will also support investments in agriculture, processing, forestry, village infrastructure and small projects.
By supporting the co-financing obligations in Hungary 2023-2027 under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), the Project contributes to three of the EIB's primary policy objectives and to the horizontal policy objective of Economic and Social Cohesion. By supporting SMEs in the agricultural sector, the Project helps to ease financial constraints typically facing SMEs. The Project also supports rural development through a broad range of investments, including in basic rural infrastructure and services and moreover, it also contributes to the protection and sustainable use of natural resources. Overall it underpins the Hungarian CAP SP policy objectives of a green future, renewed countryside and sustainable economic development.
The promoter will be required to comply with the relevant EU Directives, including the Strategic Environmental Assessment (SEA 2001/42/EC), Environmental Impact Assessment (EIA 2011/92/EU, amended by Directive 2014/52/EU), Habitats (92/43/EEC) and Birds (2009/147/EC) Directives and Water Framework Directive (2000/60/EC), as transposed into national law. The promoter will also be required to comply with EU directives concerning the related co-financed investments, including (but not limited) to the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and the EU Directive on Energy Performance of Buildings.
The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the EU Court of Justice, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.