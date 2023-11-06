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EDUCATION CHARENTE MARITIME

Unterzeichnung(en)

Betrag
52.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 52.500.000 €
Bildung : 52.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2023 : 52.500.000 €
Andere Links
Related public register
13/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION CHARENTE MARITIME
Related public register
14/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION CHARENTE MARITIME
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2023
20230216
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION CHARENTE MARITIME
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 52 million
EUR 143 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet porte sur la construction, l'agrandissement ou la rénovation d'écoles du premier cycle du secondaire et d'infrastructures éducatives connexes sous la responsabilité du département français de Charente-Maritime. Il comprend également des composantes transversales liées, notamment, à la transformation numérique, à l'accessibilité, à l'amélioration de cours d'écoles et d'installations sanitaires, ainsi qu'à l'installation de panneaux photovoltaïques.

L'objectif principal du projet est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des collèges du Département de Charente-Maritime. Le projet vise à adapter l'offre scolaire aux évolutions de la demande locale, à investir dans la modernisation des infrastructures et équipements numériques, à faciliter les usages des sanitaires et à améliorer l'aménagement des espaces de vie, à renforcer la résilience des infrastructures face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique du parc scolaire du Département. Finalement, le projet améliorera les infrastructures de l'école d'ingénieurs à La Rochelle et d'un musée aéronautique fréquenté par les collégiens dans le cadre de la programmation d'éducation culturelle.

Additionality and Impact

Les infrastructures nouvelles et modernisées financées par la BEI accéléreront la modernisation des environnements d'enseignement et d'apprentissage en termes d'adéquation pédagogique, d'efficacité énergétique, de qualité, de santé et de sécurité, en améliorant l'offre d'enseignement secondaire inférieur. Le projet contribuera donc à remédier aux défaillances du marché en matière d'éducation en finançant des infrastructures qui favoriseront des externalités positives, y compris une croissance économique inclusive et des externalités accrues de connaissance de la productivité, ainsi que des externalités climatiques et environnementales.

 

Le financement long-terme accordé par la Banque contribuera à rendre l'investissement plus rentable pour l'emprunteur et permettra de diversifier ses sources de financement. La possibilité d'obtenir un taux fixe sur une longue maturité, le différé de remboursement et la flexibilité offerte lors des tirages sont des éléments qui permettront d'adapter/d'étaler la charge de la dette.


Les conseils de la BEI garantissent la qualité technique et économique de l'investissement à travers les conditions de décaissement. Les rapports de suivi permettront de s'assurer du respect des conditions de décaissement et des engagements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet ne concerne pas de nouvelles technologies ou méthodologies spécifiques. Toutes les composantes répondront aux réglementations thermiques actuelles (normes RT2012 et RE2020, selon la date de délivrance de permis de construire) qui sont la transposition nationale des Directives de l'UE. Pour certaines opérations particulières, les performances souhaitées pourront aller au-delà de la réglementation. Le Département ne cherchera pas à obtenir de labels spécifiques de durabilité environnementale.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (notamment les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE, tel que requis.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 November 2023
7 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
13/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION CHARENTE MARITIME
14/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION CHARENTE MARITIME
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION CHARENTE MARITIME
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175509169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230216
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION CHARENTE MARITIME
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171609484
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230216
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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