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SANTANDER GREEN LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2023 : 100.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Gruppe und Banco Santander helfen kleinen Unternehmen mit 990 Mio. Euro bei der Ökowende
Übergeordnetes Projekt
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2023
20230204
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER GREEN LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This EIB loan finances 100% green investment of small and medium-sized enterprise and mid-caps. This multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) is a sub-operation under the programme Loan SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME (2019-0346)

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises.

Additionality and Impact

The main purpose of this operation is to facilitate access to finance at favourable conditions to Spanish SMEs and Midcaps, most of which have been impacted by the energy crisis. Santander has a good track record in allocating EIB funds to support sound projects dedicated to SMEs and Mid-Caps. The project will support the green transition by financing new energy efficient buildings (the operation will thus have a 100% climate contribution). EIB contribution takes the form of financial benefit and longer tenors. By providing new credit lines to SMEs and Mid-Caps via an established intermediary, the EIB can play a counter-cyclical role, preserve employment and positively contribute to the recovery of the Spanish economy. EIB investment, through a securitization, will crowd-in public and private investors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
22 Juni 2023
19 Juli 2023
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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SPAIN CLIMATE ACTION MBIL PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen