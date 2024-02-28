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ISP IMPACT LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2024 : 500.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2024
20230198
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISP IMPACT LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
INTESA SANPAOLO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a bilateral loan facility / multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to provide of financing to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps. 30% of the facility will be dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability.

The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. Specific Climate Action related eligibility criteria (based on the project nature) will apply to at least 30% of the allocations.

Additionality and Impact

The operation will provide funding to the promoter, Intesa Sanpaolo (ISP), with the aim of generating additional lending to Italian SMEs and MidCaps (30%), which is still at suboptimal levels.


The operation foresees that at least 30% of the loans will be dedicated to Climate Action projects: it is envisaged that the 30% MidCap share will facilitate the deployment of the larger CA projects which wouldn't be implemented by SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
28 Februar 2024
28 Mai 2024

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen