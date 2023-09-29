HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ

This multi objective operation will support both SMEs and Mid-Caps as well as Energy Efficiency (EE):





By supporting SMEs and Mid-Caps in the current economic circumstances, the operation will counter the difficult economic situation following the Russian war against Ukraine and the resulting energy crisis by supporting the private sector, thus contributing to job creation and further economic growth in Austria and Germany.





In addition, financing will be dedicated to lending to highly energy efficient building construction and other EE-projects. Energy efficiency investments in buildings suffer from a number market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation contributes to supporting the Austrian government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.





The borrower is financially robust and experienced in implementing EIB products and allocating operations. The borrower also has a sufficient track record in the Energy Efficiency building sector and with SME and Mid-Cap lending. The operation enhances access to finance for final beneficiaries and improves financing conditions for them through providing a longer tenor of sub-loans and leveraging a complementary portfolio. The operation also helps to preserve/create jobs.