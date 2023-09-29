HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Loan for financing small and medium scale projects promoted primarily by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and private individuals located mainly in Austria, with a specific focus on construction of highly energy efficient new buildings.
The aim is to enhance access to finance for SMEs, mid-caps and private entities.
This multi objective operation will support both SMEs and Mid-Caps as well as Energy Efficiency (EE):
By supporting SMEs and Mid-Caps in the current economic circumstances, the operation will counter the difficult economic situation following the Russian war against Ukraine and the resulting energy crisis by supporting the private sector, thus contributing to job creation and further economic growth in Austria and Germany.
In addition, financing will be dedicated to lending to highly energy efficient building construction and other EE-projects. Energy efficiency investments in buildings suffer from a number market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation contributes to supporting the Austrian government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.
The borrower is financially robust and experienced in implementing EIB products and allocating operations. The borrower also has a sufficient track record in the Energy Efficiency building sector and with SME and Mid-Cap lending. The operation enhances access to finance for final beneficiaries and improves financing conditions for them through providing a longer tenor of sub-loans and leveraging a complementary portfolio. The operation also helps to preserve/create jobs.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.