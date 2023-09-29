Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 10.000.000 €
Österreich : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2023 : 10.000.000 €
18/12/2023 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2023
20230131
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ
HIL MOBILIENLEASING GMBH & CO KG,HYPO VORARLBERG BANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for financing small and medium scale projects promoted primarily by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and private individuals located mainly in Austria, with a specific focus on construction of highly energy efficient new buildings.

The aim is to enhance access to finance for SMEs, mid-caps and private entities.

Additionality and Impact

This multi objective operation will support both SMEs and Mid-Caps as well as Energy Efficiency (EE):


By supporting SMEs and Mid-Caps in the current economic circumstances, the operation will counter the difficult economic situation following the Russian war against Ukraine and the resulting energy crisis by supporting the private sector, thus contributing to job creation and further economic growth in Austria and Germany.


In addition, financing will be dedicated to lending to highly energy efficient building construction and other EE-projects. Energy efficiency investments in buildings suffer from a number market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation contributes to supporting the Austrian government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.


The borrower is financially robust and experienced in implementing EIB products and allocating operations. The borrower also has a sufficient track record in the Energy Efficiency building sector and with SME and Mid-Cap lending. The operation enhances access to finance for final beneficiaries and improves financing conditions for them through providing a longer tenor of sub-loans and leveraging a complementary portfolio. The operation also helps to preserve/create jobs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
29 September 2023
18 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
30/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
175372740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230131
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/09/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ
Andere Links
Übersicht
HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ
Datenblätter
HYPO VORARLBERG LOAN SMES MIDCAPS AND OTHER OBJ

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen