SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project relates to investments in a satellite communications system composed of satellite terminal antennas in around 1,663 underserved villages in remote rural areas of Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizstan and Tajikistan) that will connect to the promoter's middle earth orbit constellation. The objective of this system is to enable the local telecom operators to provide broadband internet services to the local populations, by establishing high speed data links between each covered village and its country's backbone network.
The main objective of the project is to foster transparent and inclusive access to public and private connectivity services through increased use of open, affordable, safe and secure broadband for everyone, with a focus on rural areas and stronger efforts for reaching the most marginalised right holders. The project will also promote the development of community networks, hotspots and digital innovation centres to the benefit of under-connected communities.
The project concerns the acquisition and installation of terminal antennas expected to have around one metre of diameter. As per the assessment performed within the EU, where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC or the equivalent national regulation will be verified during appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.