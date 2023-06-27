UNICREDIT CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The operation will allow Unicredit to finance energy efficiency (and potentially other climate action projects) across Italy.
The aim is to enhance access to finance for climate investments to be carried out by a wide range of final beneficiaries, such as individuals and homeowner associations, private and public entities, small and medium sized enterprises and mid-caps.
The project primarily seeks to improve access to finance constraints face by private individuals and by home owner associations undertaking energy efficiency investments in new or existing buildings. It will bring positive externalities, through reduced carbon emissions, greater energy efficiency and improved energy security. The project is fully aligned with the EU Renovation Wave Strategy, RePowerEU strategy and Italy National Energy Action Plan to 2030. The project supports the climate action objective of the Bank.
Unicredit is among the largest player in the Italian private loans market, it has been active in sustainable finance since 2007 and is currently among the top 10 banks in Environmental, Social and Governance ("ESG") linked loans in EMEA. It has demonstrated good capacities in the monitoring and reporting of EIB loans. The project will be aligned to the EU taxonomy and the Energy Efficiency Mortgage Initiative framework.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.