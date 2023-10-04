BFCM ACTION POUR LE CLIMAT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The project consists of an intermediated lending facility to support small to mid-sized renewable energy projects in France, notably onshore wind, photovoltaic, geothermal, hydro, biomass and biogas.
This project supports national and European targets related to renewable energy (RE) generation and it will hence contribute to EU energy objectives, notably security of energy supply and tackling climate change.
The project concerns the financing of a series of renewable energy generation plants (mostly onshore wind and solar PV), located in France. The financing of this operation contributes to the Bank's lending priority objectives on renewable energy as well as on climate action and environmental sustainability. Moreover, the operation supports the financial intermediary sustainability strategy, increasing its lending in the sector and diversifying its financing sources. The project addresses a number of market failures, from contributing to the reduction in carbon and air pollution, to improving energy markets efficiency and integration through participation in the wholesale markets.
The aim is to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations, as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, that facilitates public access to environmentally-relevant information.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.