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BFCM ACTION POUR LE CLIMAT

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 328.571.428,57 €
Energie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/03/2025 : 21.428.571,43 €
25/03/2025 : 128.571.428,57 €
18/12/2023 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BFCM ACTION POUR LE CLIMAT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2023
20220998
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BFCM ACTION POUR LE CLIMAT
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an intermediated lending facility to support small to mid-sized renewable energy projects in France, notably onshore wind, photovoltaic, geothermal, hydro, biomass and biogas.

This project supports national and European targets related to renewable energy (RE) generation and it will hence contribute to EU energy objectives, notably security of energy supply and tackling climate change.

Additionality and Impact

The project concerns the financing of a series of renewable energy generation plants (mostly onshore wind and solar PV), located in France. The financing of this operation contributes to the Bank's lending priority objectives on renewable energy as well as on climate action and environmental sustainability. Moreover, the operation supports the financial intermediary sustainability strategy, increasing its lending in the sector and diversifying its financing sources. The project addresses a number of market failures, from contributing to the reduction in carbon and air pollution, to improving energy markets efficiency and integration through participation in the wholesale markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The aim is to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations, as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, that facilitates public access to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
4 Oktober 2023
18 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
24/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BFCM ACTION POUR LE CLIMAT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BFCM ACTION POUR LE CLIMAT
Datum der Veröffentlichung
24 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169646312
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220998
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/10/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BFCM ACTION POUR LE CLIMAT
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Übersicht
BFCM ACTION POUR LE CLIMAT
Datenblätter
BFCM ACTION POUR LE CLIMAT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen