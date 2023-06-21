ALBA LEASING ABS FOR SME AND MIDCAPS VIII

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists in a loan substitute operation (ABS) to Alba leasing.
Through leasing schemes, the securitisation transaction will enhance access to finance for the target beneficiaries in the industry, services, tourism and agriculture sectors. The operation will include a 25% research, innovation and digital component.
The project supports the financing of small-scale investments carried out by SMEs and Mid-caps in Italy. Up to 25% of the facility will be dedicated to SMEs making small-scale investments contributing towards R&D and to innovative SMEs and Mid-caps in the framework of the Nuova Sabatini law and Transizione 4.0 National Plan launched by the Italian government to foster the competitiveness of Italian SMEs. The uncertainties in the global economy due to the pandemic, the war in Ukraine, inflation, the energy crisis, and rising interest rates have exacerbated the known difficulties that SMEs and Mid-caps and especially innovative companies experienced in accessing cost-effective, long-term finance (market failures). By generating additional lending capacity, the proposed operation supports investments in capacity expansion, productive assets and innovation undertaken by SMEs and Mid-Caps in Italy. Hence, the project improves SMEs' and Mid-caps' access to finance and access to innovation finance. These features together contribute to maintaining existing jobs, creating new jobs, and sustaining growth. The Financial Intermediary is specialized in SME finance, has a wide network and thereby ensures higher market reach for EIB financing. The EIB involvement is expected to generate positive effects, mainly in terms of availability of long term loans to SMEs and Mid-caps and/or overall financing costs, which will be particularly appreciated by SMEs and Mid-caps beneficiaries. The additional lending capacity provided through the EIB's intervention will generate positive effects on investments from the availability of long term financing and of overall lower financing costs.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.