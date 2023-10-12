ARKEA SME AND MIDCAP & CLIMATE ACTION II MBIL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in France. 30% of the facility will be dedicated to climate action and environmental sustainability projects.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries, of which 80% located in Cohesion Regions.
The MBIL operation will support French SMEs and MidCaps, addressing important market failure preventing their access to finance especially given the current macroeconomic environment. The minimum 30% Climate Action and Environmental Sustainability component (CA&ES) as promoted by SMEs and MidCaps will help in contributing to EIB's lending priority objective. The proposed operation will contribute to the EIB Climate Strategy by boosting investments aimed at tackling Climate Change and by increase Climate Change awareness.
In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (cohesion areas) is marked considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel Arkea.
The Intermediary is an experienced EIB counterparty, able to properly allocate EIB funds to the targeted final beneficiaries, also with respect to the focus on the CA&ES component considering the proposed operation as the second Climate-dedicated project towards Arkea.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.