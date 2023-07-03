SGEF CZ LOAN FOR SMES-MIDCAPS & OTHER OBJECTIVES

The operation will provide funding to SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF CZ), with the aim of generating additional lending to Czech and Slovak SMEs, Midcaps and Public and Private Sector entities. SGEF CZ has a strong ambition to support green projects and an in-depth experience with implementing EIB products through its network of branches in the targeted regions.





Approximately 90% of the finance unlocked by the EIB is expected to benefit cohesion areas and as such, help reduce regional disparities per the EU's cohesion policy. At least 20% of the finance is expected to be used in financing CA&ES projects.





The operation provides SGEF CZ with significant value in the form of attractively priced funding with flexible repayment terms and long maturities. The blending of EIB funding with SGEF's own resources will allow to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries, thus improving their access to finance.