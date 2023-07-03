SGEF CZ LOAN FOR SMES-MIDCAPS & OTHER OBJECTIVES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a loan to finance projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps, as well as other public and private entities mainly in the Czech Republic and Slovakia.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries. At least 20% of the available funding will be dedicated to Climate Action.
The operation will provide funding to SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF CZ), with the aim of generating additional lending to Czech and Slovak SMEs, Midcaps and Public and Private Sector entities. SGEF CZ has a strong ambition to support green projects and an in-depth experience with implementing EIB products through its network of branches in the targeted regions.
Approximately 90% of the finance unlocked by the EIB is expected to benefit cohesion areas and as such, help reduce regional disparities per the EU's cohesion policy. At least 20% of the finance is expected to be used in financing CA&ES projects.
The operation provides SGEF CZ with significant value in the form of attractively priced funding with flexible repayment terms and long maturities. The blending of EIB funding with SGEF's own resources will allow to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries, thus improving their access to finance.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.