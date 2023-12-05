ACP GENDER FINANCE FACILITY - BNI

The facility provides funding to BNI for on-lending to eligible SMEs and Midcaps, with a focus on women owned or managed businesses. As such, it will tackle the long-standing credit constraints for SMEs by improving access to credit and tailoring loan terms to the specificities of women led businesses. The facility will carry longer tenors than commonly available in Mozambique thereby supporting BNI to diversify and stabilise its funding structure while ensuring final beneficiaries access financing that matches the economic life of assets financed.





The operation will contribute to addressing the market failure of imperfect/asymmetric information and will provide positive externalities. The project is aligned with national, EU and EIB priorities as it aims to enhance inclusive growth and sustainable economic development in Mozambique by increasing access to finance to SMEs with a specific focus on businesses run and/or managed by women. At the national level, the project responds to the National Strategy of Development (2015-2035) that aims to accelerate measures to reduce poverty levels by increasing employment generation and income for Mozambicans, particularly for women. At the EU level, the project is in line with the Multiannual Indicative Programme2021-2027 for Mozambique. The project falls under the EIB Gender Strategy which aims at embedding gender equality and women's economic empowerment in the EIB Group's activities. It also contributes to several Sustainable Development Goals.