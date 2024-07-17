Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 240.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 7.200.000 €
Wasser, Abwasser : 9.599.040 €
Bildung : 9.600.000 €
Telekommunikation : 16.800.000 €
Energie : 28.800.000 €
Müllbeseitigung : 33.600.960 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 64.800.000 €
Dienstleistungen : 69.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2024 : 7.200.000 €
20/12/2024 : 9.599.040 €
20/12/2024 : 9.600.000 €
20/12/2024 : 16.800.000 €
20/12/2024 : 28.800.000 €
20/12/2024 : 33.600.960 €
20/12/2024 : 64.800.000 €
20/12/2024 : 69.600.000 €
Andere Links
Related public register
18/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 März 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2024
20220871
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
SLOVAK REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 800 million
EUR 7116 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

National contribution co-financing under the selected policy objectives of the Programme Slovakia (PSK) for the 2021-2027 EU Funds programming period.

The aim is to co-finance with EU Funds priority investments under the 2021-27 Operational Programme in the Slovak Republic.

Additionality and Impact

The Project concerns priority investments under the 2021-27 Partnership Agreement of Slovakia and it supports the implementation of eligible schemes of the Programme Slovakia.


The investment is plan-led and contributes to the smarter Europe and greener Europe priority objectives of the 2021-27 EU Cohesion policy.


The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and flexible drawdown conditions, provides diversification of the financing structure and contributes to the affordability of the national public investment programmes. The EIB support will help kick-start/accelerate the implementation of subprojects on the ground.


Most of the Slovak territory is a EIB Cohesion Priority Region. The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Slovakia, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion.


The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors that are essential to social and economic cohesion.


Regarding the horizontal Public Policy Goals (PPGs) of the Bank, the Project contributes to Economic and social cohesion and Climate Action and Environmental Sustainability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
17 Juli 2024
20 Dezember 2024
Weitere Unterlagen
18/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
203101026
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220871
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Energie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Bildung
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/07/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
Andere Links
Übersicht
SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING
Datenblätter
SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen