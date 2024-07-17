SLOVAKIA EU 2021-2027 CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
- Energie - Energieversorgung
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
- Dienstleistungen - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
- Bildung - Erziehung und Unterricht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
National contribution co-financing under the selected policy objectives of the Programme Slovakia (PSK) for the 2021-2027 EU Funds programming period.
The aim is to co-finance with EU Funds priority investments under the 2021-27 Operational Programme in the Slovak Republic.
The Project concerns priority investments under the 2021-27 Partnership Agreement of Slovakia and it supports the implementation of eligible schemes of the Programme Slovakia.
The investment is plan-led and contributes to the smarter Europe and greener Europe priority objectives of the 2021-27 EU Cohesion policy.
The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and flexible drawdown conditions, provides diversification of the financing structure and contributes to the affordability of the national public investment programmes. The EIB support will help kick-start/accelerate the implementation of subprojects on the ground.
Most of the Slovak territory is a EIB Cohesion Priority Region. The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Slovakia, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion.
The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors that are essential to social and economic cohesion.
Regarding the horizontal Public Policy Goals (PPGs) of the Bank, the Project contributes to Economic and social cohesion and Climate Action and Environmental Sustainability.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.