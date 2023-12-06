Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

DEUTSCHE LEASING ENHANCED SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
192.304.421,7 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 192.304.421,7 €
Durchleitungsdarlehen : 192.304.421,7 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2023 : 54.321.388,52 €
15/12/2023 : 137.983.033,18 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juli 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2023
20220826
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEUTSCHE LEASING ENHANCED SMES AND MID-CAPS
DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 192 million
EUR 567 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a synthetic securitisation guarantee.

The aim is to support eligible small/medium sized projects, including those focusing on green investments, carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Romania.

Additionality and Impact

Operation aims to help mitigate market failure of SME and Mid-Caps' insufficient access to long term funding for their investments at low financing costs. By addressing these market gaps, which are more acute in Romania compared to EU average, project in particular supports strengthening of EU's economic, social and territorial cohesion (73% expected to be implemented in cohesion regions). The small size of SMEs makes them more vulnerable to economic cycles and more constrained in opportunities for growth. A majority of the final beneficiaries are active in the agriculture sector. Additionally, 30% of the loan amount will be specifically dedicated to Climate Action. The guarantee under this operation provides capital relief, freeing up resources that allow the Financial Intermediary to increase support to SMEs and MidCaps under the new portfolio. The present operation builds on the solid track record of a previous similar guarantee operation with this financial intermediary, during which the FI leverages on his specific franchise in the target market to use the proceeds of the generated capital relief for the support of local SMEs and MidCaps, thereby multiplying the impact of EIB funds.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 Dezember 2023
15 Dezember 2023

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen