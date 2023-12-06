DEUTSCHE LEASING ENHANCED SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a synthetic securitisation guarantee.
The aim is to support eligible small/medium sized projects, including those focusing on green investments, carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Romania.
Operation aims to help mitigate market failure of SME and Mid-Caps' insufficient access to long term funding for their investments at low financing costs. By addressing these market gaps, which are more acute in Romania compared to EU average, project in particular supports strengthening of EU's economic, social and territorial cohesion (73% expected to be implemented in cohesion regions). The small size of SMEs makes them more vulnerable to economic cycles and more constrained in opportunities for growth. A majority of the final beneficiaries are active in the agriculture sector. Additionally, 30% of the loan amount will be specifically dedicated to Climate Action. The guarantee under this operation provides capital relief, freeing up resources that allow the Financial Intermediary to increase support to SMEs and MidCaps under the new portfolio. The present operation builds on the solid track record of a previous similar guarantee operation with this financial intermediary, during which the FI leverages on his specific franchise in the target market to use the proceeds of the generated capital relief for the support of local SMEs and MidCaps, thereby multiplying the impact of EIB funds.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.