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ACP GENDER FINANCE FACILITY - MOZA BANCO

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mosambik : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2023 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Mosambik: EIB Global und Moza Banco stellen 20 Mio. Euro für frauengeführte Unternehmen bereit
Übergeordnetes Projekt
ACP GENDER FINANCE FACILITY GA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Januar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2023
20220790
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACP GENDER FINANCE FACILITY - MOZA BANCO
MOZA BANCO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The facility provides funding to Moza Banco to further on-lend to small and medium sized businesses (SMEs) and MidCaps in the private sector.

The aim is to enhance access to finance for small/medium projects impacting positively on gender equality and women's economic empowerment, in line with the 2X Challenge Criteria.

Additionality and Impact

The facility provides funding to Moza Banco for on-lending to eligible SMEs and Midcaps, with a focus on women owned or managed businesses. As such, it will tackle the long-standing credit constraints for SMEs by improving access to credit and tailoring loan terms to the specificities of women led businesses. The facility will carry longer tenors than commonly available in Mozambique thereby supporting Moza Banco to diversify and stabilise its funding structure while ensuring final beneficiaries access financing that matches the economic life of assets financed.

 

The operation will contribute to addressing the market failure of imperfect/asymmetric information and will provide positive externalities. The project is aligned with national, EU and EIB priorities as it aims to enhance inclusive growth and sustainable economic development in Mozambique by increasing access to finance to SMEs with a specific focus on businesses run and/or managed by women. At the national level, the project responds to the National Strategy of Development (2015-2035) that aims to accelerate measures to reduce poverty levels by increasing employment generation and income for Mozambicans, particularly for women. At the EU level, the project is in line with the Multiannual Indicative Programme 2021-2027 for Mozambique. The project falls under the EIB Gender Strategy which aims at embedding gender equality and women's economic empowerment in the EIB Group's activities. It also contributes to several Sustainable Development Goals.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
1 März 2023
20 Dezember 2023
Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen