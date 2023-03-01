ACP GENDER FINANCE FACILITY - MOZA BANCO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The facility provides funding to Moza Banco to further on-lend to small and medium sized businesses (SMEs) and MidCaps in the private sector.
The aim is to enhance access to finance for small/medium projects impacting positively on gender equality and women's economic empowerment, in line with the 2X Challenge Criteria.
The facility provides funding to Moza Banco for on-lending to eligible SMEs and Midcaps, with a focus on women owned or managed businesses. As such, it will tackle the long-standing credit constraints for SMEs by improving access to credit and tailoring loan terms to the specificities of women led businesses. The facility will carry longer tenors than commonly available in Mozambique thereby supporting Moza Banco to diversify and stabilise its funding structure while ensuring final beneficiaries access financing that matches the economic life of assets financed.
The operation will contribute to addressing the market failure of imperfect/asymmetric information and will provide positive externalities. The project is aligned with national, EU and EIB priorities as it aims to enhance inclusive growth and sustainable economic development in Mozambique by increasing access to finance to SMEs with a specific focus on businesses run and/or managed by women. At the national level, the project responds to the National Strategy of Development (2015-2035) that aims to accelerate measures to reduce poverty levels by increasing employment generation and income for Mozambicans, particularly for women. At the EU level, the project is in line with the Multiannual Indicative Programme 2021-2027 for Mozambique. The project falls under the EIB Gender Strategy which aims at embedding gender equality and women's economic empowerment in the EIB Group's activities. It also contributes to several Sustainable Development Goals.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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