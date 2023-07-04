HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Baugewerbe/Bau
The project consists in a loan substitute operation in the form of a guarantee covering the mezzanine tranche on a granular SME portfolio originate by Hypo Vorarlberg. The guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of highly energy efficient buildings across Austria.
The proposed guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of highly energy efficient buildings across Austria.
By transferring the credit risk of the existing securitised SME and Mid-Cap portfolio, the proposed operation will reduce the risk-weighted assets and thus enable the Promoter Hypo Vorarlberg to release regulatory capital. The capital relief provided will increase the Promoter's credit capacity and allow for the origination of new loans to Final Beneficiaries dedicated to support lending to highly energy efficient building construction and other EE-projects. Such capital relief is not readily available from commercial financiers and therefore unlocks additional lending.
Energy efficiency investments in buildings suffer from a number market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation contributes to supporting the Austrian government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.