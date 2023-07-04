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HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
61.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 61.200.000 €
Industrie : 61.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2023 : 61.200.000 €
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03/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB-Gruppe und Hypo Vorarlberg fördern Klimainvestitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2023
20220753
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III
HYPO VORARLBERG BANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 61 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a loan substitute operation in the form of a guarantee covering the mezzanine tranche on a granular SME portfolio originate by Hypo Vorarlberg. The guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of highly energy efficient buildings across Austria.

The proposed guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of highly energy efficient buildings across Austria.

Additionality and Impact

By transferring the credit risk of the existing securitised SME and Mid-Cap portfolio, the proposed operation will reduce the risk-weighted assets and thus enable the Promoter Hypo Vorarlberg to release regulatory capital. The capital relief provided will increase the Promoter's credit capacity and allow for the origination of new loans to Final Beneficiaries dedicated to support lending to highly energy efficient building construction and other EE-projects. Such capital relief is not readily available from commercial financiers and therefore unlocks additional lending.

Energy efficiency investments in buildings suffer from a number market failures (negative CO2 externalities, asymmetric information, and split incentives). As a result of these market failures, investments in energy efficiency are at sub-optimal levels from a socio-economic perspective. The proposed operation contributes to supporting the Austrian government's climate change mitigation ambitions by addressing the suboptimal levels of investments in highly energy efficient building construction and EE-eligible renovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
4 Juli 2023
6 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
03/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB-Gruppe und Hypo Vorarlberg fördern Klimainvestitionen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III
Datum der Veröffentlichung
3 Jan 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169005818
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220753
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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HYPO VORARLBERG ENHANCED SUPPORT FOR EE III
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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