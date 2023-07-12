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SEEDSTARS AFRICA VENTURES 1

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.143.880,98 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 18.143.880,98 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2023 : 18.143.880,98 €
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19/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEEDSTARS AFRICA VENTURES 1
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB Global: Neue Beteiligung an Seedstars Africa Ventures I

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 März 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2023
20220721
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEEDSTARS AFRICA VENTURES 1
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 20 million (EUR 18 million)
USD 80 million (EUR 73 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an equity participation of up to USD 20m into Seedstars Africa Ventures, a closed-ended venture capital fund focusing on Sub-Saharan Africa (primarily West and East Africa) and to a lesser extent on North Africa. The fund focuses on investments into high-growth small and medium sized enterprises (SMEs) leveraging digital technologies to deliver services across sectors.

The aim is to support the creation of jobs, digitalisation and the private sector development, by increasing access to risk capital to local high-growth SMEs. The fund will invest into a diversified portfolio of companies, supporting the value creation of the underlying investees through a hands-on management approach, as well as enhancing the ESG standards.

Additionality and Impact

Through this operation, the EIB will be able to support a first-time team launching its first fund targeting investments in SMEs in Africa, with a primary focus on Sub-Saharan Africa. By enhancing access to much needed risk capital to support start-ups and growth SMEs the project is expected to promote economic growth and private sector development, stimulate job creation, encourage local young entrepreneurs supporting solutions with high level of scalability and reduce poverty across targeted African economies. Access to finance - in particular equity finance - and managerial advice are among the most prevalent barriers for the growth of small and mid-sized companies. The provision of growth capital and managerial support through private equity funds has proven an effective strategy to overcome this market failure.


The project will not have relevant negative environmental and social impacts. On contrary, some investments may result in positive environmental and social impacts.


With the EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with market practice standards. Additionally, the EIB's involvement is anticipated to support the fundraising and catalyse other investors in a challenging fund raising environment that has been exacerbated by the impact of the Covid-19 pandemic and the conflict in Ukraine.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
12 Juli 2023
22 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
19/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEEDSTARS AFRICA VENTURES 1
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB Global: Neue Beteiligung an Seedstars Africa Ventures I

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEEDSTARS AFRICA VENTURES 1
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162886941
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220721
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/07/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEEDSTARS AFRICA VENTURES 1
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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