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BANK OF GEORGIA LOAN FOR GROWTH & GREEN FINANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2023 : 15.000.000 €
20/12/2024 : 21.000.000 €
22/12/2023 : 35.000.000 €
20/12/2024 : 49.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Januar 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2023
20220641
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANK OF GEORGIA LOAN FOR GROWTH & GREEN FINANCE
JSC BANK OF GEORGIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan is dedicated to finance eligible small and medium sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps in Georgia.

The aim is to enhance access to finance in local currency for the target beneficiaries. Part of available funds will be dedicated to green investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Bank of Georgia will have to take all the required measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by the Government of Georgia or otherwise applicable and binding in the country.

Bank of Georgia will be required to take all the required measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects are in line with the EIB's Guide to Procurement and the applicable EU public procurement rules.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 Oktober 2023
22 Dezember 2023

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen