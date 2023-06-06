ROCSYS ROBOTIC CHARGING (IEU GT)

The operation is in line with the InvestEU objective of the development of sustainable and safe transport infrastructures and mobility solutions, equipment and innovative technologies.





The project supports the Company, an EU SME, in the further development and market deployment of its robotic charging solutions, which it's expected to improve charging operations convenience and efficiency, making them more attractive to electric vehicles users and charging point operators.

The project contributes to the Bank's "Innovation, digital and human Capital" as well as its "Sustainable cities and regions" objective and it qualifies under the EIB Climate Action and Environmental Sustainability policy objective. The project is eligible under Article 309 point (c) common interest.

The project also addresses the Invest EU eligible areas as per the Annex II of InvestEU Regulation and aligns with specific eligibilities under Thematic Green Transition (Schedule A.2.1 of InvestEU Guarantee Agreement), in particular with 1.1.2 Future mobility.

Through developing robotic charging technologies to improve electric vehicle charging operations, the project contributes to mitigate market failures associated with imperfect competition and incomplete markets, positive knowledge and negative environmental externalities.

EIB support will therefore address such sub-optimal investment situations and accelerate the expected benefits to society. The EIB financing is expected to have a positive crowding-in effect, attracting additional private investors to the Company and it will provide additional financial flexibility and unlocks long term funding for the implementation of this project.



