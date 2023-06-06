ROCSYS ROBOTIC CHARGING (IEU GT)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project concerns the financing of the technology development and deployment of the next generation robotic charging solutions to enable autonomous electric vehicles charging.
The project will support the research, development and innovation (RDI) activities for the promoter's product development and its market expansion.
The operation is in line with the InvestEU objective of the development of sustainable and safe transport infrastructures and mobility solutions, equipment and innovative technologies.
The project supports the Company, an EU SME, in the further development and market deployment of its robotic charging solutions, which it's expected to improve charging operations convenience and efficiency, making them more attractive to electric vehicles users and charging point operators.
The project contributes to the Bank's "Innovation, digital and human Capital" as well as its "Sustainable cities and regions" objective and it qualifies under the EIB Climate Action and Environmental Sustainability policy objective. The project is eligible under Article 309 point (c) common interest.
The project also addresses the Invest EU eligible areas as per the Annex II of InvestEU Regulation and aligns with specific eligibilities under Thematic Green Transition (Schedule A.2.1 of InvestEU Guarantee Agreement), in particular with 1.1.2 Future mobility.
Through developing robotic charging technologies to improve electric vehicle charging operations, the project contributes to mitigate market failures associated with imperfect competition and incomplete markets, positive knowledge and negative environmental externalities.
EIB support will therefore address such sub-optimal investment situations and accelerate the expected benefits to society. The EIB financing is expected to have a positive crowding-in effect, attracting additional private investors to the Company and it will provide additional financial flexibility and unlocks long term funding for the implementation of this project.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not subject to the EU Public Procurement Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.