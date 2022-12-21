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CELLECTIS (IEU TI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2022 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CELLECTIS (IEU TI)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2022
20220557
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CELLECTIS (IEU TI)
CELLECTIS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 185 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The promoter is a clinical-stage biopharmaceutical company pioneer in the field of gene editing, deploying core proprietary technologies to develop off-the-shelf immunotherapies for several oncology indications.

The contemplated transaction will support the Company's R&D investments including: (i) development of four proprietary clinical-stage assets, (ii) pre-clinical development of earlier (or early)-stage assets, and (iii) manufacturing of clinical batches. The EIB financing will contribute to expand the proprietary pipeline of products under development of the Company, which are expected to constitute the backbone of the company's growth in the future. The project will be coordinated from the Company's headquarters located in Paris (France).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company (listed), not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus, the project is not covered by EU directives on Procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify procurement-related details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The borrower is a French biopharmaceutical company with an in-depth expertise in gene editing. The borrower leverages its expertise in gene editing and its proprietary gene edition technology platform to edit the genome of T-cells from healthy donors to engineer allogeneic CAR-T cells that can be subsequently injected into other patients. The company has built a strong pipeline of products for the treatment of various cancers.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
21 Dezember 2022
28 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
13/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CELLECTIS (IEU TI)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CELLECTIS (IEU TI)
Datum der Veröffentlichung
13 Jun 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164848478
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/06/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CELLECTIS (IEU TI)
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CELLECTIS (IEU TI)
Datenblätter
CELLECTIS (IEU TI)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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