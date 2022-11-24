ING BANK SUSTAINABLE PROJECTS L4SME-MIDCAPS 2

The project supports the financing of small-scale projects carried out by SMEs and Mid-Caps across the Benelux with high relevance in terms of sustainability. The project has a very good policy contribution as it addresses access to finance for SMEs and Mid-Caps with a focus on Climate Action & Environmental Sustainability. The operation is a further step in the implementation of the Climate Action & Environmental Sustainability via financial intermediaries, targeting a specific sub-segment of SME/Mid-Cap lending.

The financially sound Intermediary is well placed and has a positive track record of implementing such projects. The facility is expected to offer a strong contribution to maintaining employment

as it is expected to support a large number of smaller loans and leases for SMEs and Mid-Caps. The EIB contribution has been a cornerstone to ING's lending programme for sustainable SME/Mid-Cap projects in the Benelux.

﻿The EIB's involvement also sends a strong signal to the market on the need to support CA&ES and sustainability investments, crowding in other investors. EIB's cooperation and engagement with the financial intermediaries also aids in facilitating the transition to greener financing.