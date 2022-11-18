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ACCESS BANK PLC NIGERIA GENDER LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nigeria : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/09/2023 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/09/2023
20220525
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACCESS BANK PLC NIGERIA GENDER LOAN FOR SMES
ACCESS BANK PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This EIB financing to Access Bank Plc aims to enhance access to loan finance to private sector entities in Nigeria, mostly small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps, with a particular focus on those owned or managed by women.

The EIB loan will be entirely used to finance eligible investments made by SMEs and Midcaps in sectors such as transport, agriculture value-chain, manufacturing, tourism and services. A minimum of 30% of the loan amount will be targeting businesses owned, run, employing or primarily serving women to promote gender inclusion and women empowerment in businesses, in line with the 2X Challenge criteria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate. Access Bank PLC is in scope of EIB's Paris Alignment Framework (PATH) which supports counterparties on their pathways to align with the Paris Agreement.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
18 November 2022
7 September 2023
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP GENDER FINANCE FACILITY GA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen