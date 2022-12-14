EGYPT FOOD RESILIENCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
The project will support Egypt in building resilience towards food shortages due to climate change or to food price spikes, by increasing and modernising their cereal storage and logistics infrastructure.
In particular, the operation aims at: (i) strengthening the resilience of Egypt's food supply system by increasing the storage capacity for wheat in modern silos, thus reducing losses in grain storage and handling ; (ii) contributing to immediate food security by addressing cereal supply shortages and replenishing the country's strategic reserves.
The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate adaptation, which will be determined as part of the due diligence. Issues related to occupational health and safety of workers within the value chain will be assessed. The Promoter will have to comply with relevant EIB standards (notably 8-9 Labour rights and Occupational and Public Health, Safety and Security). The project will contribute towards social inclusion given the targeting of the subsidised bread program to reach the vulnerable population of the country.
The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
The proposed operation is expected to be covered by the comprehensive guarantee granted to EIB under the Dedicated Investment Window 1
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.