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EGYPT FOOD RESILIENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 90.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/12/2024 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYPT FOOD RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2022
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 14/12/2022
20220523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGYPT FOOD RESILIENCE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support Egypt in building resilience towards food shortages due to climate change or to food price spikes, by increasing and modernising their cereal storage and logistics infrastructure.

In particular, the operation aims at: (i) strengthening the resilience of Egypt's food supply system by increasing the storage capacity for wheat in modern silos, thus reducing losses in grain storage and handling ; (ii) contributing to immediate food security by addressing cereal supply shortages and replenishing the country's strategic reserves.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate adaptation, which will be determined as part of the due diligence. Issues related to occupational health and safety of workers within the value chain will be assessed. The Promoter will have to comply with relevant EIB standards (notably 8-9 Labour rights and Occupational and Public Health, Safety and Security). The project will contribute towards social inclusion given the targeting of the subsidised bread program to reach the vulnerable population of the country.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The proposed operation is expected to be covered by the comprehensive guarantee granted to EIB under the Dedicated Investment Window 1

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
14 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
21/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYPT FOOD RESILIENCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYPT FOOD RESILIENCE
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160483453
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220523
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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21/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYPT FOOD RESILIENCE
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Datenblätter
EGYPT FOOD RESILIENCE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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