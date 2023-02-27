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SOM BIOTECH (IEU TI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 7.500.000 €
Dienstleistungen : 7.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2023 : 7.500.000 €
Andere Links
Related public register
01/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOM BIOTECH (IEU TI)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/11/2023
20220519
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOM BIOTECH (IEU TI)
SOM INNOVATION BIOTECH SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project supports the research and development (R&D) activities of the promoter, in particular its focus on repurposing existing drugs to target orphan diseases and therapeutic areas of unmet medical needs.

The loan will finance the much needed R&D investments to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to the medical market.

Additionality and Impact

The purpose of the loan is to provide direct quasi-equity financing under the InvestEU Thematic Innovation instrument, benefiting from the EC guarantee, to the Spanish pharmaceutical SME SOM Biotech, to finance its research and development activities. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI-driven European SMEs suffering from systematic shortage of large, non-dilutive funding options to fuel investments for growth.


SOM's expertise relies on drug repurposing, i.e., the repurposing of drugs already on the market to target new indications. In particular, the company is targeting therapeutic areas of orphan diseases, characterised by unmet medical needs, having therefore the potential to generate significant socio-economic benefits on top of financial returns. Moreover, the project is expected to support and create additional skilled job opportunities in Spain, as well as generate broader knowledge spill-overs.


Thanks to the InvestEU financing, the EIB may provide stable long-term funding, tailored to meet the Company's expenditures during project implementation.


EIB technical expertise has been important in the structuring of the initiative and it may remain relevant during monitoring activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB services will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
27 Februar 2023
3 November 2023
Weitere Unterlagen
01/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOM BIOTECH (IEU TI)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOM BIOTECH (IEU TI)
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164047011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220519
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/03/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOM BIOTECH (IEU TI)
Andere Links
Übersicht
SOM BIOTECH (IEU TI)
Datenblätter
SOM BIOTECH (IEU TI)
Übergeordnetes Projekt
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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