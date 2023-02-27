SOM BIOTECH (IEU TI)

The purpose of the loan is to provide direct quasi-equity financing under the InvestEU Thematic Innovation instrument, benefiting from the EC guarantee, to the Spanish pharmaceutical SME SOM Biotech, to finance its research and development activities. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI-driven European SMEs suffering from systematic shortage of large, non-dilutive funding options to fuel investments for growth.





SOM's expertise relies on drug repurposing, i.e., the repurposing of drugs already on the market to target new indications. In particular, the company is targeting therapeutic areas of orphan diseases, characterised by unmet medical needs, having therefore the potential to generate significant socio-economic benefits on top of financial returns. Moreover, the project is expected to support and create additional skilled job opportunities in Spain, as well as generate broader knowledge spill-overs.





Thanks to the InvestEU financing, the EIB may provide stable long-term funding, tailored to meet the Company's expenditures during project implementation.





EIB technical expertise has been important in the structuring of the initiative and it may remain relevant during monitoring activities.