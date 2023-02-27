SOM BIOTECH (IEU TI)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
The project supports the research and development (R&D) activities of the promoter, in particular its focus on repurposing existing drugs to target orphan diseases and therapeutic areas of unmet medical needs.
The loan will finance the much needed R&D investments to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to the medical market.
The purpose of the loan is to provide direct quasi-equity financing under the InvestEU Thematic Innovation instrument, benefiting from the EC guarantee, to the Spanish pharmaceutical SME SOM Biotech, to finance its research and development activities. The financing of this project addresses the failure in financial markets for RDI-driven European SMEs suffering from systematic shortage of large, non-dilutive funding options to fuel investments for growth.
SOM's expertise relies on drug repurposing, i.e., the repurposing of drugs already on the market to target new indications. In particular, the company is targeting therapeutic areas of orphan diseases, characterised by unmet medical needs, having therefore the potential to generate significant socio-economic benefits on top of financial returns. Moreover, the project is expected to support and create additional skilled job opportunities in Spain, as well as generate broader knowledge spill-overs.
Thanks to the InvestEU financing, the EIB may provide stable long-term funding, tailored to meet the Company's expenditures during project implementation.
EIB technical expertise has been important in the structuring of the initiative and it may remain relevant during monitoring activities.
The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB services will verify details during the project due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.